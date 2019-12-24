МИД отреагировало на визит Путина в Крым

МИД Украины выражает протест в связи с несогласованным визитом президента РФ Владимира Путина во временно оккупированный Россией Крым.

МИД Украины выражает решительный протест в связи с несогласованным визитом президента Российской Федерации Путина до временно аннексированного Крыма.

Также в ведомстве осудили открытия движения по железнодорожной части так называемого Крымского моста через Керченский пролив, который российская сторона построила без согласия Украины и с грубым нарушением норм международного права.

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МИД отмечают, что ни поездки российских чиновников в Крым, ни строительство моста, как и любые другие действия оккупационной администрации, никоим образом не могут изменить закрепленный в Конституции Украины статус АР Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украины в ее международно признанных границах.

Российской стороне передано соответствующую ноту протеста.

Напомним, Министерство транспорта Российской Федерации на четверо суток перекрыло движение Керченским проливом из-за визита Путина.