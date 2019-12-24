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Факти / Україна / Політика

МЗС відреагувало на візит Путіна в Крим

МЗС України висловлює протест у зв’язку із неузгодженим візитом президента РФ Володимира Путіна до тимчасово анексованого Росією Криму.

МЗС відреагувало на візит Путіна в Крим

МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку із неузгодженим візитом президента Російської Федерації Путіна до тимчасово анексованого Криму.

Також у відомстві засудили відкриття руху по залізничній частині так званого Кримського мосту через Керченську протоку, який російська сторона побудувала без згоди України і з грубим порушенням норм міжнародного права.

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В МЗС наголошують, що ні поїздки російських посадовців до Криму, ні будівництво мосту, як і будь-які інші дії окупаційної адміністрації, жодним чином не можуть змінити закріплений у Конституції України статус АР Крим і міста Севастополь як невід’ємної частини території України в її міжнародно визнаних кордонах.

Російській стороні передано відповідну ноту протесту.

Нагадаємо, Міністерство транспорту Російської Федерації на чотири доби перекрило рух Керченською протокою через візит Путіна.

Джерело: МЗС

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