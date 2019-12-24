Расстрелы на Майдане: суд оставил под стражей четырех экс-беркутовцев

Четырех бывших беркутовцев, которых подозревают в расстреле участников Революции Достоинства, оставили под стражей.

Суд оставил под стражей бывшего заместителя командира киевского Беркута Олега Янишевского и солдат спецроты Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Александра Маринченко.

Их подозревают в расстреле участников Майдана на улице Институтской в ​​Киеве 20 февраля 2014 года.

Прокуроры не ходатайствовали об изменении меры пресечения подозреваемым.

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К слову, во время заседания судья по результатам баллистической экспертизы назвал типы оружия, из которых были выпущены пули.

Частично определить типы оружия не удалось. Судья отметил, что нужно еще провести экспертизу, которая показала бы, стреляли ли из оружия беркутовцев или нет. Следующее заседание состоится 14 января.

Адвокат экс-беркутовцев Валентин Рыбин сообщил, что украинская сторона может вычеркнуть их из списка на обмен.

Напомним, ранее суд отпустил под домашний арест экс-беркутовца Александра Маринченко.