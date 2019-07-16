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Факты / Украина

Расстрелы на Майдане: экс-беркутовца Тамтуру выпустили под домашний арест

Суд изменил меру пресечения Сергею Тамтуре – бывшему сотруднику спецподразделения Беркут, обвиняемому по делу о расстрелах на Майдане в 2014 году.

Екс-беркутівця Тамтуру випустили під домашній арешт

Сергея Тамтуру после четырех лет пребывания в СИЗО выпустили под круглосуточный домашний арест.

Его и еще четверых экс-сотрудников Беркута обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек на Институтской в 2014 году.

Читайте: Первый силовой разгон Евромайдана Беркутом: как это было

Напомним, в июне экс-главе СБУ Киева Александру Щеголеву, которого обвиняют в штурме Майдана 18 февраля 2014 года, Шевченковский суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

В апреле 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном деле в отношении правоохранителей, разгонявших Майдан.

Фото: Громадське

Источник: Громадське

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