Суд изменил меру пресечения Сергею Тамтуре – бывшему сотруднику спецподразделения Беркут, обвиняемому по делу о расстрелах на Майдане в 2014 году.

Сергея Тамтуру после четырех лет пребывания в СИЗО выпустили под круглосуточный домашний арест.

Его и еще четверых экс-сотрудников Беркута обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек на Институтской в 2014 году.

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Напомним, в июне экс-главе СБУ Киева Александру Щеголеву, которого обвиняют в штурме Майдана 18 февраля 2014 года, Шевченковский суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

В апреле 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном деле в отношении правоохранителей, разгонявших Майдан.

Фото: Громадське