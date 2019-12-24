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Розстріли на Майдані: суд залишив під вартою чотирьох екс-беркутівців

Чотирьох колишніх беркутівців, яких підозрюють у розстрілі учасників Революції Гідності, залиши під вартою.

Розстріли на Майдані: суд залишив під вартою чотирьох екс-беркутівців

Суд залишив під вартою колишнього заступника командира київського Беркута Олега Янішевського і солдатів спецроти Павла Аброськіна, Сергія Зінченка та Олександра Маринченка.

Їх підозрюють у розстрілі учасників Майдану на вулиці Інститутській в Києві 20 лютого 2014 року.

Прокурори не клопотали про зміну запобіжного заходу підозрюваним.

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До слова, під час засідання суддя за результатами балістичної експертизи назвав типи зброї, з яких були випущені кулі.

Частково визначити типи зброї не вдалося. Суддя зазначив, що потрібно ще провести експертизу, яка показала б, чи стріляли зі зброї беркутівців чи ні. Наступне засідання відбудеться 14 січня.

Адвокат екс-беркутівців Валентин Рибін повідомив, що українська сторона може викреслити їх зі списку на обмін.

Нагадаємо, раніше суд відпустив під домашній арешт екс-беркутівця Олександра Маринченка.

Джерело: УНІАН

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