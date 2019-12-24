Украина подписала безвиз с Колумбией и Эквадором

Украина утвердили безвизовый режим с Колумбией и Эквадором.

На заседании Кабмина 24 декабря утверждены международные соглашения с правительствами Колумбии и Эквадора о взаимной отмене визовых требований.

Украинцы смогут путешествовать в эти страны без виз на 90 дней в течение 180 дней.

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Кстати, 22 декабря вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Северной Македонией, а в ноябре Аргентина увеличила вдвое срок безвизового пребывания граждан Украины – с 90 до 180 дней.

Напомним, 11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и ЕС. За эти два года украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны Евросоюза.

Источник: Олексій Гончарук