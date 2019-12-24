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Факти / Україна

Україна підписала безвіз з Колумбією та Еквадором

Україна затвердила безвізовий режим з Колумбією та Еквадором.

безвіз

На засіданні Кабміну 24 грудня затверджені міжнародні угоди з урядами Колумбії та Еквадору щодо взаємного скасування візових вимог.

Українці зможуть подорожувати в ці країни без віз на 90 днів протягом 180 днів.

Читайте: Україна домовилася про безвіз з іще однією країною

До речі, 22 грудня набув чинності безвізовий режим між Україною та Північною Македонією, а в листопаді Аргентина збільшила вдвічі термін безвізового перебування громадян України – з 90 до 180 днів.

Нагадаємо, 11 червня 2017 року набув чинності безвізовий режим між Україною та ЄС. За ці два роки українці здійснили 42,6 млн поїздок до країн Євросоюзу.

Джерело: Олексій Гончарук

Фото: Dreamstime

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