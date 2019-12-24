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Факты / Украина / Политика

Зеленский подписал последний закон для промышленного безвиза с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора.

Зеленский подписал последний закон для промышленного безвиза с ЕС

Владимир Зеленский подписал последний закон, необходимый для открытия промышленного безвиза с Евросоюзом.

Принятие этого закона станет началом переговоров о получении Украиной так называемого промышленного безвиза, который предусматривает заключение соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA).

Потенциально ACAA может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию машиностроения, облегчив торговлю и подняв имидж украинской продукции на мировых рынках.

Закон направлен на уменьшение коррупционных рисков в деятельности должностных лиц при осуществлении проверок, а также на усиление защиты потребителей в случае обнаружения на рынке опасной непищевой продукции.

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Согласно документу, проверка характеристик продукции у ее производителей осуществляется только в случае, если имеются документально подтвержденные основания полагать, что продукция опасна или не соответствует определенным требованиям.

Из-под действия рыночного надзора выводятся:

  • ядерные установки, объекты, предназначенные для обращения с радиоактивными отходами, ядерные материалы, радиоактивные отходы, другие источники ионизирующего излучения;
  • объекты строительства, определенные законом О регулировании градостроительной деятельности;
  • драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из него (ювелирные и бытовые).

Этот закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

Напомним, Алексей Гончарук заявил, что Украина рассчитывает на особый формат сотрудничества с Европейским Союзом, а также на подписание соглашения о промышленном безвизе.

Источник: Офис Президента

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