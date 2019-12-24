Зеленський підписав останній закон для промислового безвізу з ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду.

Володимир Зеленський підписав останній закон, необхідний для відкриття промислового безвізу з Євросоюзом.

Ухвалення цього закону стане початком переговорів про отримання Україною так званого промислового безвізу, який передбачає укладення угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (ACAA).

Потенційно ACAA може охопити до п’ятої частини українського експорту до ЄС, передусім продукцію машинобудування, полегшивши торгівлю і піднявши імідж української продукції на глобальних ринках.

Закон спрямований на зменшення корупційних ризиків у діяльності посадових осіб під час здійснення перевірок, а також на посилення захисту споживачів у разі виявлення на ринку небезпечної нехарчової продукції.

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Згідно з документом, перевірка характеристик продукції у її виробників здійснюється лише в разі, якщо наявні документально підтверджені підстави вважати, що продукція є небезпечною чи не відповідає визначеним вимогам.

З-під дії ринкового нагляду виводяться:

ядерні установки, об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, ядерні матеріали, радіоактивні відходи, інші джерела іонізуючого випромінювання;

об’єкти будівництва, визначені законом Про регулювання містобудівної діяльності;

дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння та вироби з нього (ювелірні й побутові).

Цей закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

Нагадаємо, Олексій Гончарук заявив, що Україна розраховує на особливий формат співпраці з Європейським Союзом, а також на підписання угоди про промисловий безвіз.