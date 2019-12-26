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Факты / Украина / Политика

КС признал неконституционным законопроект о лишении нардепов мандатов за прогулы

Конституционный суд признал неконституционным законопроект президента Владимира Зеленского о дополнительных основаниях для досрочного прекращения полномочий народного депутата.

КС признал неконституционным законопроект о лишении нардепов мандатов за прогулы

Согласно заключению Конституционного суда, законопроект президента Владимира Зеленского №1027 о дополнительных основаниях для досрочного прекращения полномочий народного депутата не соответствует требованиям ст. 157 Конституции Украины.

Об этом сообщил представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

К слову, законопроект предусматривает, что полномочия нардепа могут быть прекращены, если он отказался от гражданства Украины или выехал на постоянное жительство за границу.

Читайте: КС признал неконституционным законопроект Зеленского об уполномоченных Рады

Также предлагалось лишать нардепов полномочий, если Верховный суд установил, что они занимаются кнопкодавством или отсутствовали без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или комитета в течение одной сессии.

Напомним, ранее нардепов лишили выплат за прогулы.

Источник: ЛІГА.net

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