КС визнав неконституційним законопроект про позбавлення нардепів мандатів за прогули

Конституційний суд визнав неконституційним законопроект президента Володимира Зеленського про додаткові підстави для дострокового припинення повноважень народного депутата.

Відповідно до висновку Конституційного суду, законопроект президента Володимира Зеленського №1027 про додаткові підстави для дострокового припинення повноважень народного депутата не відповідає вимогам ст. 157 Конституції України.

Про це повідомив представник президента в КСУ Федір Веніславський.

До слова, законопроект передбачає, що повноваження нардепа можуть бути припинені, якщо він відмовився від громадянства України або виїхав на постійне проживання за кордон.

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Також пропонувалося позбавляти нардепів повноважень, якщо Верховний суд встановив, що вони займалися кнопкодавством або були відсутні без поважних причин на третині пленарних засідань Ради або комітету протягом однієї сесії.

Нагадаємо, раніше нардепів позбавили виплат за прогули.