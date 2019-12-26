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Факты / Украина / Общество

Минцифры открыло доступ к данным застройщиков

Министерство цифровой трансформации открыло строительный реестр Госархстройинспекции (ГАСИ).

Минцифры открыло доступ к данным застройщиков

Минцифры открыло информацию за 2013-2019 годы в формате csv. Здесь есть 31 поле и информация о заказчике, проектировщике и подрядчике с кодами ЕГРПОУ, авторском и техническом надзоре, характеристиках застройки и классе последствий, а также данные об адресе, кадастровом номере и многое другое.

Соответствующие изменения позволят обеспечить полную прозрачность процесса строительства и публичный антикоррупционный контроль, а также использовать данные для создания и развития общественных и коммерческих сервисов, вроде, Monitor.Estate, Nora или Карта реновации.

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил, что теперь есть возможность проверить наличие разрешения на строительство, посмотреть экспертную организацию и ее историю.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Украине создадут единую онлайн-систему в сфере строительства.

Фото: Dreamstime

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