Мінцифри відкрило доступ до даних забудовників

Міністерство цифрової трансформації відкрило будівельний реєстр Держархбудінспекції (ДАБІ).

Мінцифри відкрило інформацію за 2013-2019 роки у форматі csv. 31 поле. Тут є 31 поле та інформація про замовника, проектувальника та підрядника з кодами ЄДРПОУ, авторський та технічний нагляд, характеристики забудови та клас наслідків, а також дані про адресу, кадастровий номер і багато іншого.

Відповідні зміни дозволить забезпечити повну прозорість процесу будівництва та публічний антикорупційний контроль, а також використовувати дані для створення та розвитку громадських та комерційних сервісів, на кшталт, Monitor.Estate, Nora або Мапа реновації.

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що тепер є можливість перевірити наявність дозволу на будівництво, подивитися експертну організацію та її історію.

Раніше Факти ICTV писали про те, що в Україні створять єдину онлайн-систему у сфері будівництва.