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НБУ резко понизил курс гривны

Нацбанк Украины на 27 декабря установил курс гривны на уровне 23,29 грн/$.

НБУ резко понизил курс гривны

Официальный курс гривны к доллару на 27 декабря – 23,29 грн/$, что на три копейки ниже по сравнению с предыдущим днем.

До этого национальная валюта стабильно укреплялась, ежедневно обновляя или удерживая четырехлетний максимум.

Читайте: Курс доллара на 2020 год – прогноз Кабмина

Предыдущий максимум был установлен сегодня, 26 декабря, на уровне 23,26 грн/$.

К слову, старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик считает, что в 2020 году курс доллара будет колебаться в пределах 24-25 грн.

Источник: НБУ

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