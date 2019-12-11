PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

24-25 грн/1$ с возможным ослаблением до 26: прогноз курса доллара на 2020

Снижение притока валюты от агроэкспорта и снижение спроса на украинские ОВГЗ могут ослабить курс гривны.

Курс гривні в Україні

Курс гривны в следующем году вернется в диапазон 24-25 грн/$1 с возможным ослаблением до 26 грн/$1 к концу 2020 года.

Такой прогноз дал старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик.

По его словам, гривна может немного просесть вследствие ряда факторов, среди которых вероятное снижение притока валюты от агроэкспорта и снижение спроса на экспортируемую из Украины железную руду и продукцию металлургии.

Также не в пользу гривны играет пробуксовка с новым договором о транзите российского газа, отмечает эксперт.

Читайте: Дешевле 24 грн: эксперт дал прогноз по курсу доллара в Украине

Кроме того, Ребрик ожидает некоторого снижения темпов роста перечислений от украинских трудовых мигрантов и допускает снижение спроса на украинские ОВГЗ со стороны иностранных инвесторов.

К слову, украинский экономист Эрик Найман рассказал Фактам ICTV, почему укрепляется гривна, чем это грозит Украине и почему не падают цены.

Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Доллар падает – цены растут. Какие продукты подорожают в декабре
Доллар падает – цены растут. Какие продукты подорожают в декабре
Курс 22 грн/1$ в 2020 и резкий скачок до 30 – интервью Наймана
Курс 22 грн/1$ в 2020 и резкий скачок до 30 – интервью Наймана
обмін валют
Доллар падает, но не цены! Причина и прогнозы экспертов
Гривна добавила еще 3 копейки и продолжает укрепление
Гривна добавила еще 3 копейки и продолжает укрепление
Искусственный интеллект, доллар и нефть: неожиданные прогнозы на 2020
Искусственный интеллект, доллар и нефть: неожиданные прогнозы на 2020
Изменения с декабря 2019: повышение пенсий, соцвыплат, новые деньги и 5G
Изменения с декабря 2019: повышение пенсий, соцвыплат, новые деньги и 5G
Курс доллара ниже 24 грн: почему гривна укрепилась и прогноз на 2020 год
Курс доллара ниже 24 грн: почему гривна укрепилась и прогноз на 2020 год
Повлияет ли введение новых купюр на инфляцию в Украине
Повлияет ли введение новых купюр на инфляцию в Украине
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка