24-25 грн/1$ с возможным ослаблением до 26: прогноз курса доллара на 2020

Снижение притока валюты от агроэкспорта и снижение спроса на украинские ОВГЗ могут ослабить курс гривны.

Курс гривны в следующем году вернется в диапазон 24-25 грн/$1 с возможным ослаблением до 26 грн/$1 к концу 2020 года.

Такой прогноз дал старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик.

По его словам, гривна может немного просесть вследствие ряда факторов, среди которых вероятное снижение притока валюты от агроэкспорта и снижение спроса на экспортируемую из Украины железную руду и продукцию металлургии.

Также не в пользу гривны играет пробуксовка с новым договором о транзите российского газа, отмечает эксперт.

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Кроме того, Ребрик ожидает некоторого снижения темпов роста перечислений от украинских трудовых мигрантов и допускает снижение спроса на украинские ОВГЗ со стороны иностранных инвесторов.

К слову, украинский экономист Эрик Найман рассказал Фактам ICTV, почему укрепляется гривна, чем это грозит Украине и почему не падают цены.