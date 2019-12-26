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НБУ різко знизив курс гривні

Нацбанк України на 27 грудня встановив курс гривні на рівні 23,29 грн/$.

НБУ різко знизив курс гривні

Офіційний курс гривні до долара на 27 грудня – 23,29 грн/$, що на три копійки нижче у порівнянні з попереднім днем.

До цього національна валюта стабільно зміцнювалася, щодня оновлюючи або утримуючи чотирирічний максимум.

Читайте: Курс долара на 2020 рік – прогноз Кабміну

Попередній максимум був встановлений сьогодні, 26 грудня, на рівні 23,26 грн/$.

До слова, старший аналітик Райффайзен Банку Аваль Михайло Ребрик вважає, що у 2020 році курс долара коливатиметься у межах 24-25 грн.

Джерело: НБУ

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