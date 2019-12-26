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Факты / Украина / Политика

Офис генпрокурора заработает 2 января 2020 года

С 2 января 2020 в Украине перестанет функционировать такой институт как Генеральная прокуратура – ее трансформируют в Офис генпрокурора.

Руслан Рябошапка

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что со 2 января в правоохранительных органах появится новая структура – Офис генпрокурора.

– У нас значительно уменьшилось количество структурных подразделений и создана новая специализированная прокуратура, которая займется военными преступлениями, – отметил Рябошапка.

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С 2,5 тыс. работников ГПУ в новом офисе будет работать только 1,5 тыс. Остальных работников сократили. Генпрокурор отметил, что с уменьшением количества работников структура не начала работать хуже.

– С 20 января в нас начинается отбор в Офис генпрокурора. Мы хотим набрать профессиональных и доброчених людей, у которых нет опыта прокурорской деятельности, – сказал Рябошапка.

Напомним, Сергея Горбатюка уволили с должности руководителя управления специальных расследований по распоряжению генпрокурора Руслана Рябошапки, согласно закону О прокуратуре.

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