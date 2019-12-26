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Факти / Україна / Політика

Офіс генпрокурора запрацює 2 січня 2020 року

З 2 січня 2020 року в Україні перестане функціонувати така інституція як Генеральна прокуратура – її трансформують в Офіс генпрокурора.

Руслан Рябошапка

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що з 2 січня в правоохоронних органах з’явиться нова структура – Офіс генпрокурора.

– У нас значно зменшилася кількість структурних підрозділів і створена нова спеціалізована прокуратура, яка опікуватиметься військовими злочинами, – наголосив Рябошапка.

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Із 2,5 тис. працівників ГПУ в новому офісі працюватиме лише 1,5 тис.решту працівників скоротили. Генпрокурор зазначив, що зі зменшенням кількості працівників структура не почала працювати гірше.

– Із 20 січня в нас починається добір в Офіс генпрокурора. Ми хочемо набрати професійних та доброчених людей, у яких немає досвіду прокурорської діяльності, – сказав Рябошапка.

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