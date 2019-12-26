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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В Вене Нафтогаз и Газпром согласовывают новый контракт

26 декабря представители НАК Нафтогаз Украины и российского Газпром встретятся, чтобы согласовать условия нового контракта по транзиту газа.

Юрій Вітренко

26 декабря в Вене представители украинского Нафтогаза и российского Газпрома встретятся, чтобы согласовать условия нового газового контракта.

Ожидается, что будет согласовано пятилетнее соглашение на транзит российского газа по украинской газотранспортной системой.

По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, завершить согласование договоров планируют 27 декабря, но при необходимости продолжат работу на выходных.

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Глава Минэнерго России Александр Новак в комментарии российским СМИ заявил, что соглашение должно быть подписано в выходные.

Как известно, российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины.

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