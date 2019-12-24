Транзит газа защищает Украину от полномасштабного вторжения РФ – Витренко

Европа больше заинтересована в защите интересов Киева, когда Украина обеспечивает туда транзит газа.

На переговорах о продлении транзита российского газа через Украину Киев учитывает не только экономические интересы, но и влияние вопроса на международную репутацию и безопасность страны.

Об этом в Facebook заявил исполнительный директор компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

По его словам, в Нафтогазе понимают важность обеспечения поставок газа для Европы. Со своей стороны ЕС, когда Украина обеспечивает туда транзит, имеет большую заинтересованность в том, чтобы защищать интересы Киева на международной арене, подчеркнул Витренко.

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– Возможно, кому-то это кажется преувеличением, но транзит газа также является предохранителем от полномасштабной военной агрессии Российской Федерации.