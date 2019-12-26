У Відні Нафтогаз та Газпром узгоджують новий контракт

26 грудня представники НАК Нафтогаз України та російського Газпром зустрінуться, щоб погодити умови нового контракту на транзит газу.

26 грудня у Відні представники українського Нафтогазу та російського Газпрому зустрінуться, щоб погодити умови нового газового контракту.

Очікується, що буде погоджена п’ятирічна угода на транзит російського газу українською газотранспортною системою.

За словами виконавчого директора Нафтогазу Юрія Вітренка, завершити погодження договорів планують 27 грудня, але за необхідності продовжать роботу на вихідних.

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Очільник Міненерго Росії Олександр Новак в коментарі російським ЗМІ заявив, що угода повинна бути підписана у вихідні.

Як відомо, російська і українська сторони підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України.