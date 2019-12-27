Газовые переговоры продолжаются, дайте нам день-два – Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал подписание газового контракта Нафтогаза с Газпромом.
На итоговом брифинге по результатам заседания Кабмина премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что переговоры НАК Нафтогаз Украины и российским Газпромом еще продолжаются, поэтому он не спешит заранее давать оценку газовому контракту.
– Газовую тему я сейчас комментировать не буду, потому что переговоры еще продолжаются. Я понимаю интерес к этой теме. Дайте нам еще день-два, – отметил Гончарук.
По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, завершить согласование договоров планируют 27 декабря, но при необходимости продолжат работу на выходных.
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Глава Минэнерго России Александр Новак в комментарии российским СМИ заявил, что соглашение должно быть подписано в выходные.
Как известно, российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины.