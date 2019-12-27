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Факти / Україна / Політика

Газові переговори тривають, дайте нам день-два – Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук прокоментував підписання газового контракту Нафтогазу з Газпромом.

Газові переговори тривають, дайте нам день-два – Гончарук

На підсумковому брифінгу за результатами засідання Кабміну прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що переговори НАК Нафтогаз України та російського Газпрому ще тривають, тому він не поспішає завчасно давати оцінку газовому контракту.

– Газову тему я зараз коментувати не буду, тому що переговори ще тривають. Я розумію інтерес до цієї теми, але дайте нам ще день-два, – наголосив Гончарук.

За словами виконавчого директора Нафтогазу Юрія Вітренка, завершити погодження договорів планують 27 грудня, але за необхідності продовжать роботу на вихідних.

Читайте: Транзит газу захищає Україну від повномасштабного вторгнення РФ – Вітренко

Очільник Міненерго Росії Олександр Новак в коментарі російським ЗМІ заявив, що угода повинна бути підписана у вихідні.

Як відомо, російська і українська сторони підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України.

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