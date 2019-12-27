Что известно о временно исполняющей обязанности председателя ДБР Ирине Венедиктовой – читайте в материале Фактов ICTV.

Депутат от Слуги народа Ирина Венедиктова будет временно исполнять обязанности председателя Государственного бюро расследований.

Ирина Венедиктова является соратницей Владимира Зеленского и присоединилась к его команде во время президентской кампании, а затем стала советницей президента.

Биография

Ирина Венедиктова родилась 21 сентября 1978 года в Харькове.

Окончила местный университет внутренних дел, а также изучала международный коммерческий арбитраж в Chartered Institute of Arbitrators.

У нее есть собственная научная школа, состоящея из кандидатов юридических наук.

С 2005 года Ирина – заведующий гражданско-правовых дисциплин ХНУ имени Каразина и вице-президент Фонда медицинского права и биоэтики.

Венедиктова специализируется на конституционализме, развитие гражданского общества, в частном и международном праве.

В 2016-2017 годах баллотировалась на должность судьи Верховного суда, однако выбыла из конкурса, получив меньше, чем минимально допустимый балл по результатам экзамена.

Муж Венедиктов – Денис Колесник – сотрудник киберполиции. Ее отец – Валентин Венедиктов – первый проректор Харьковского университета внутренних дел, генерал-майор милиции.

29 августа Венедиктова возглавила Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики.

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Декларация

Согласно декларации, у Ирины Венедиктовой есть офисное помещение на 150м² в Харькове.

Также на детей задекларированный большой жилой дом в Харькове – 387,5 м².

Ездит Венедиктова на Porsche Cayenne 2013 года.

В 2018 году она получила 193,2 тыс. грн зарплаты по основному месту работы в ХНУ им. Каразина, а также 61,5 тыс. грн от сдачи имущества в аренду, 146,9 тыс. грн гонораров и других выплат, а также 419 грн процентов по вкладам в банке.

Ее муж получил 186,9 тыс. грн зарплаты по основному месту работы в департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

На счетах у Венедиктовой есть 32,5 тыс. грн и €5 300. Также она задекларировала 550 тыс. грн и $20 тыс. наличных средств.

Муж Ирины имеет 250 тыс. грн и $ 20 тыс. наличных средств.

Напомним, 27 декабря Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований.