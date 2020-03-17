17 березня Верховна Рада підтримала призначення Ірини Венедіктової на посаду генерального прокурора.

Вона є соратницею Володимира Зеленського й долучилась до його команди під час президентської кампанії, а потім стала радницею президента.

Біографія

Ірина Венедіктова народилась 21 вересня 1978 року у Харкові.

Закінчила місцевий університет внутрішніх справ, а також вивчала міжнародний комерційний арбітраж у Chartered Institute of Arbitrators.

Має власну наукову школу, що складається із кандидатів юридичних наук.

З 2005 року Ірина – завідувач цивільно-правових дисциплін ХНУ імені Каразіна й віце-президент Фундації медичного права та біоетики.

Венедіктова спеціалізується на конституціоналізмі, розбудові громадянського суспільства, на приватному та міжнародному праві.

У 2016-2017 роках балотувалась на посаду судді Верховного суду, однак вибула з конкурсу, отримавши менший, ніж мінімально допустимий бал за результатами іспиту.

Чоловік Венедіктової – Денис Колесник – співробітник Кіберполіції. Її батько – Валентин Венедіктов, перший проректор Харківського університету внутрішніх справ, генерал-майор міліції.

29 серпня Венедіктова очолила Комітет Верховної Ради з питань правової політики.

Починаючи з 27 грудня 2019 року – т.в.о глави Державного бюро розслідувань.

13 березня 2020 року стала членом РНБО України.

Декларація

Згідно з декларацією, Ірина Венедіктова має офісне приміщення на 150 м² у Харкові.

Також на дітей задекларований великий житловий будинок у Харкові – 387,5 м².

Їздить Венедіктова на Porsche Cayenne 2013 року.

У 2018 році вона отримала 193,2 тис. грн зарплати за основним місцем роботи в ХНУ ім. Казаріна, а також 61,5 тис. грн від здачі майна в оренду, 146,9 тис. грн гонорарів та інших виплат, а також 419 грн відсотків за вклади у банку.

Її чоловік отримав 186,9 тис. грн зарплати за основним місцем роботи в департаменті кіберполіції Національної поліції України.

На рахунках у Венедиктової є 32,5 тис. грн та €5 300. Також вона задекларувала 550 тис. грн та $20 тис. готівкових коштів.

Чоловік Ірини має 250 тис. грн і $20 тис. готівкових коштів.

Як відомо, на позачерговому засіданні Верховної Ради 5 березня нардепи проголосували за недовіру генпрокурору Руслану Рябошапці.