На внеочередном заседании Верховной Рады рассматривали вопрос выражения недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Народные депутаты решили уволить Рябошапку с должности генпрокурора. За соответствующее решение набрали 263 голоса, против были 18 парламентариев.

Причиной увольнения генерального прокурора в пояснительной записке назвали его “нежелание, невозможность или неспособность обеспечить выполнение задач, поставленных законом перед органами прокуратуры по защите прав и свобод человека, общества и государства”.

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Также в записке обращают внимание на то, что под председательством Рябошапки Офис генпрокурора не довел до суда ни одно резонансное расследование по топ-чиновникам.

Теперь Верховной Раде необходимо избрать нового генерального прокурора.

Напомним, одним из кандидатов на должность генпрокурора называют Сергея Ионушаса, который работал руководителем нескольких юридических фирм.

Также он выступал доверенным лицом Владимира Зеленского во время выборов президента, а сейчас является народным депутатом от фракции Слуга народа.