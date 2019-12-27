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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Нардепи хочуть скасувати закони про касові апарати для ФОП

У Верховній Раді з’явилися законопроекти, які пропонують скасувати закони, що зобов’язують ФОП мати касові апарати.

Нардепи хочуть скасувати закони про касові апарати для ФОП

Народні депутати пропонують скасувати закони 128-IX і 129-IX про касові апарати для ФОП.

Відповідні законопроекти №2644 і №2645 внесено до Верховної Ради.

Співавторами ініціатив стали 12 представників майже з усіх фракцій і груп у парламенті.

Народні обранці виступають проти посилення фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій.

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– Погоджено і підписано меморандум між політичними силами в парламенті та потужними впливовими політичними рухами, – заявив глава Всеукраїнської громадської організації Союз захисту підприємництва і член Загальнонаціонального страйкового комітету Заради майбутнього Сергій Доротич.

Нагадаємо, Рада ухвалила в першому читанні законопроект про функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізосіб-підприємців.

Фото: Dreamstime

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