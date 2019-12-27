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Факты / Украина

Романа Трубу уволили с должности директора ГБР

Президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований.

Роман Труба

Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Роман Труба увольняется с должности директора Государственного бюро расследований.

Соответствующий указ №960/2019 появился на сайте президента Украины.

До избрания нового директора ГБР назначен временно исполняющего обязанности.

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– Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований, – говорится в тексте указа президента №961/2019.

Для избрания нового руководителя ГБР будет создана специальная конкурсная комиссия.

Она будет состоять из трех членов от Кабинета министров, трех членов от Верховной Рады и трех членов от президента Украины.

Напомним, 24 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон о совершенствовании работы ГБР, который предусматривает досрочное прекращение полномочий директора ГБР Романа Трубы и его заместителей.

Закон также усиливает полномочия директора ГБР и дает разрешение на перевод следователей и прокуроров, которые расследовали дела Майдана, в Бюро без проведения конкурса.

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