Романа Трубу звільнили з посади директора ДБР

Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким Роман Труба звільняється з посади директора Державного бюро розслідувань.

Відповідний указ №960/2019 з’явився на сайті президента України.

До обрання нового директора ДБР призначено тимчасового виконувача обов’язків.

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– Призначити Венедіктову Ірину Валентинівну тимчасовим виконувачем обов’язків директора Державного бюро розслідувань, – йдеться у тексті указу президента №961/2019.

Для обрання нового керівника ДБР буде створено спеціальну конкурсну комісію.

Вона складатиметься з трьох членів від Кабінету міністрів, трьох членів від Верховної Ради та трьох членів від президента України.

Нагадаємо, 24 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон про вдосконалення роботи ДБР, який передбачає дострокове припинення повноважень директора ДБР Романа Труби та його заступників.

Закон також посилює повноваження директора ДБР і дає дозвіл на переведення слідчих і прокурорів, які розслідували справи Майдану, в Бюро без проведення конкурсу.