Президент Владимир Зеленский сообщил, что так называемую правую руку директора ГБР подозревают в получении $150 тыс. взятки.

Зеленский выдвинул еще аргумент в пользу необходимости перезагрузки руководства Государственного бюро расследований.

– “Правая рука” директора ГБР подозревается в получении взятки в размере $150 тыс., – пояснил глава государства.

Поэтому президент призвал народных депутатов поддержать важные поправки и в целом законопроект №2116 об усовершенствовании работы ГБР.

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Директор ГБР Роман Труба в ответ на пост Зеленского отметил, что из новостей узнал, что якобы его экс-коллега еще со времен ГПУ за деньги обещал влиять на ход уголовных производств в Бюро.

– Ни на руководство ГБР, ни на следователей невозможно влиять ни за деньги, ни за любые другие ресурсы. Если бы мне стало это известно, то я бы первым написал заявление о преступлении, – заверил он.

По его словам, если действительно есть соответствующее производство, он полностью открыт для работы со следствием.

В САП и НАБУ подтвердили, что 3 декабря задержали бывшего начальника Главного следственного управления ГПУ и предпринимателя по подозрению в возможном мошенничестве и пособничестве в даче взятки руководителю одного из правоохранительных органов.

– Следствием установлено, что бывший чиновник ГПУ при посредничестве предпринимателя требовал со столичного застройщика $150 тыс. неправомерной выгоды якобы для одного из руководителей правоохранительных органов за закрытие уголовного производства, которое расследуется территориальным управлением этого органа относительно этой компании, – говорится в сообщении.

Оба задержаны после получения первой части взятки – $75 тыс.

По данным СМИ, вероятно, речь идет о близком соратнике Трубы Игоре Щербине, у которого недавно прошли обыски.

Напомним, вечером 19 ноября в Telegram появился анонимный канал под названием Трубу прорвало, где преподают аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете руководителя Государственного бюро расследований.