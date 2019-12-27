Украинцам разрешили выбирать банк для получения зарплаты

Правительство сняло ограничения по перечню банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты.

Украинцы смогут сами решать, на карту какого банка получать зарплату, пенсию или соцпомощь.

– Теперь деньги можно будет получать на карточку любого банка, а не только там, где работодатель оформил зарплатный проект, – отметил Алексей Гончарук.

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По словам премьера, это будет способствовать справедливой конкуренции между банками за право обслуживать граждан, а следовательно, улучшит качество банковских услуг в стране.

К слову, мы писали, как будут работать банки на Новый год 2020.

Источник: Алексей Гончарук