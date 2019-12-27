PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украинцам разрешили выбирать банк для получения зарплаты

Правительство сняло ограничения по перечню банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты.

Украинцам разрешили выбирать банк для получения зарплаты

Украинцы смогут сами решать, на карту какого банка получать зарплату, пенсию или соцпомощь.

– Теперь деньги можно будет получать на карточку любого банка, а не только там, где работодатель оформил зарплатный проект, – отметил Алексей Гончарук.

Читайте: НБУ разрешил гражданам ставить подпись в электронных документах

По словам премьера, это будет способствовать справедливой конкуренции между банками за право обслуживать граждан, а следовательно, улучшит качество банковских услуг в стране.

К слову, мы писали, как будут работать банки на Новый год 2020.

Источник: Алексей Гончарук

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Правительство готовит новый макропрогноз для пересмотра госбюджета – Гончарук
Правительство готовит новый макропрогноз для пересмотра госбюджета – Гончарук
Кабмин утвердил порядок автофиксации весовых нарушений на дороге
Кабмин утвердил порядок автофиксации весовых нарушений на дороге
Кабмин утвердил тарифы на трансплантацию органов
Кабмин утвердил тарифы на трансплантацию органов
Кабмин утвердил электронные трудовые
Кабмин утвердил электронные трудовые
Ограничение монетизации субсидий на коммунальные услуги отменено
Ограничение монетизации субсидий на коммунальные услуги отменено
Цены на перевозки будут адекватными – в Украине создадут Нацкомиссию по транспорту
Цены на перевозки будут адекватными – в Украине создадут Нацкомиссию по транспорту
Кабмин передал на приватизацию 530 предприятий
Кабмин передал на приватизацию 530 предприятий
Жертвы насилия будут получать помощь из Госфонда
Жертвы насилия будут получать помощь из Госфонда
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка