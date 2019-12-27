Українцям дозволили вибирати банк для отримання зарплати

Уряд зняв обмеження щодо переліку банків, через які працівники бюджетних установ можуть отримувати виплати.

Українці зможуть самі вирішувати, на картку якого банку отримувати зарплату, пенсію чи соцдопомогу.

– Відтепер гроші можна буде отримувати на картку будь-якого банку, а не лише там, де роботодавець оформив зарплатний проект, – зазначив Олексій Гончарук.

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За словами прем’єра, це сприятиме справедливій конкуренції між банками за право обслуговувати громадян, а отже, покращить якість банківських послуг в країні.

До речі, ми писали, як працюватимуть банки на Новий рік 2020.

Джерело: Олексій Гончарук