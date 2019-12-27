Новий дизель-поїзд ДПКр-3 від Крюківського вагонобудівного заводу 27 грудня вперше відправився за маршрутом Київ-Пасажирський – Аеропорт Бориспіль.

У поїзді передбачено 472 місця (170 – для сидіння) та два місця для інвалідів на візках.

Перед запуском поїзд пройшов випробування на ділянці Київ-Тернопіль-Кременчук.

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Глава Укрзалізниці Євген Кравцов в коментарі Фактам ICTV запевнив, що з потягом не буде проблем:

– Потяг інклюзивний, тобто з місцями та вбиральнями для інвалідів…Виробник український дає гарантії, що все буде добре.

За його словами, попит на маршрут Київ – аеропорт Бориспіль високий, тому і запустили новий потяг напередодні сезону відпусток, і сьогодні Бориспільський експрес перевіз свого мільйонного пасажира.

Дизель-поїзд ДПКр-3 №001 побудований в 2019 році в комлектації з трьох вагонів. Для зручності пасажирів встановлені індивідуальні блоки крісел з підлокітниками, з опціями кінематики, столиками тарозетками.

Є також стелажі для багажу та салонний кондиціонер інвекторний типу.

Термін служби дизель-поїзда – до 40 років.



































В аеропорт Бориспіль запустили новий дизель-поїзд / 9 фотографий

До слова, раніше Факти ICTV писали, що Укрзалізниця до кінця 2019 року запустить ще один потяг в аеропорт Бориспіль.