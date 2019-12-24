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Аэропорт Борисполь принял 15 млн пассажиров за год и установил рекорд

Аэропорт Борисполь установил рекорд. За год там приняли 15 млн пассажиров.

Пятнадцатимиллионным сегодня стал 10-летний школьник из Киева, который вылетел в Ташкент на самолете авиакомпании Air Astana.

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Парня лично поздравили руководители аэропорта, а авиакомпания подарила ваучер на один бесплатный полет.

Всего, с 2016-го года аэропорт Борисполь вдвое увеличил пассажиропоток.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что аэропорт Борисполь обогнал Берлин по росту пассажиропотока.

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