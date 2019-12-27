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Факты / Украина

Увольнение за два нарушения: Кабмиин утвердил законопроект о труде

Новый законопроект о труде предлагает установить несколько видов трудовых договоров.

Увольнение за два нарушения: Кабмиин утвердил законопроект о труде

Кабинет министров Украины утвердил и внесет в Верховную Раду законопроект о труде.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, “эта инициатива про лучшую работу, большую зарплату и новые карьерные возможности для каждого”.

Законопроектом предлагается установить несколько видов трудовых договоров – бессрочные, срочные, краткосрочные, сезонные, с нефиксированным рабочим временем, ученический трудовой договор, трудовой договор с домашним работником.

Проект документа также определяет, что работодатель может разорвать договор с работником, если тот нарушит условия более двух раз на протяжении 180 календарных дней.

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Правительство также предлагает ввести возможность устанавливать сокращенное рабочее время для отдельных категорий сотрудников, а также регламентировать время работы в ночное время и определить понятие гибкого режима рабочего времени и дистанционной работы.

Напомним, в Кабмине предложили ввести обязательное заключение трудового договора в письменной форме.

Фото: Dreamstime

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