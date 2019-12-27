Звільнення за два порушення: Кабмін затвердив законопроект про працю

Новий законопроект про працю пропонує встановити декілька видів трудових договорів.

Кабінет міністрів України затвердив і внесе до Верховної Ради законопроект про працю.

За словами прем’єр-міністра Олексія Гончарука, “ця ініціатива про кращу роботу, вищу зарплату і нові кар’єрні можливості для кожного”.

Законопроектом пропонується встановити декілька видів трудових договорів – безстрокові, термінові, короткострокові, сезонні, з нефіксованим робочим часом, учнівський трудовий договір, трудовий договір з домашнім працівником.

Проект документа також визначає, що роботодавець може розірвати договір із працівником, якщо той порушить умови більше двох разів протягом 180 календарних днів.

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Уряд також пропонує ввести можливість встановлювати скорочений робочий час для окремих категорій співробітників, а також регламентувати час роботи в нічний час і визначити поняття гнучкого режиму робочого часу і дистанційної роботи.

Нагадаємо, в Кабміні запропонували ввести обов’язкове укладення трудового договору в письмовій формі.