Звільнення за два порушення: Кабмін затвердив законопроект про працю

Новий законопроект про працю пропонує встановити декілька видів трудових договорів.
Кабінет міністрів України затвердив і внесе до Верховної Ради законопроект про працю.
За словами прем’єр-міністра Олексія Гончарука, “ця ініціатива про кращу роботу, вищу зарплату і нові кар’єрні можливості для кожного”.
Законопроектом пропонується встановити декілька видів трудових договорів – безстрокові, термінові, короткострокові, сезонні, з нефіксованим робочим часом, учнівський трудовий договір, трудовий договір з домашнім працівником.
Проект документа також визначає, що роботодавець може розірвати договір із працівником, якщо той порушить умови більше двох разів протягом 180 календарних днів.
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Уряд також пропонує ввести можливість встановлювати скорочений робочий час для окремих категорій співробітників, а також регламентувати час роботи в нічний час і визначити поняття гнучкого режиму робочого часу і дистанційної роботи.
Нагадаємо, в Кабміні запропонували ввести обов’язкове укладення трудового договору в письмовій формі.