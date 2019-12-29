Украина демонстрирует всему миру ценность каждого гражданина, когда соглашается обменивать преступников на украинских героев.

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский напомнил, что Украина уже не впервые меняет преступников-негодяев на украинских героев.

Так, за возвращение Надежды Савченко пришлось отдать РФ кадровых российских военных, которые убивали украинцев. А в этот раз пришлось обменять экс-беркутовцев.

– Обменивая преступников-негодяев на украинских героев, Украина демонстрирует всему миру, что она ценит каждого своего гражданина и в дальнейшем будет бороться за каждого украинца, – сказал Вениславский.

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Представитель президента добавил, что после объявления экс-берутовцам приговора, они бы довольно быстро смогли выйти на свободу по закону Савченко.

По его словам, требование России освободить преступников говорит о том, что они выполняли приказы из Москвы.

Напомним, в рамках обмена пленными Украине удалось вернуть на родину 76 граждан.

Источник: Федор Вениславский