Украина демонстрирует всему миру ценность каждого гражданина, когда соглашается обменивать преступников на украинских героев.
Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский напомнил, что Украина уже не впервые меняет преступников-негодяев на украинских героев.
Так, за возвращение Надежды Савченко пришлось отдать РФ кадровых российских военных, которые убивали украинцев. А в этот раз пришлось обменять экс-беркутовцев.
– Обменивая преступников-негодяев на украинских героев, Украина демонстрирует всему миру, что она ценит каждого своего гражданина и в дальнейшем будет бороться за каждого украинца, – сказал Вениславский.
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Представитель президента добавил, что после объявления экс-берутовцам приговора, они бы довольно быстро смогли выйти на свободу по закону Савченко.
По его словам, требование России освободить преступников говорит о том, что они выполняли приказы из Москвы.
Напомним, в рамках обмена пленными Украине удалось вернуть на родину 76 граждан.
Источник: Федор Вениславский