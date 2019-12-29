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Факты / Украина

Обмен пленными между Украиной и “Л/ДНР” завершен

В рамках обмена пленными, который проходил между Украиной и так называемыми ЛНР и ДНР, вернулись 76 человек.

Обмен пленными между Украиной и “Л/ДНР” завершен

В результате обмена, который проходил на КПВВ Майорское 29 декабря между Украиной, “ЛНР” и “ДНР”, ввернулись 76 украинцев.

В Офисе президента сообщили, что все они находятся в безопасности на подконтрольной Украине территории.

Пока точно известны имена 25 освобожденных украинцев, которых передали из так называемой ЛНР. Среди них, в частности, четверо военных, которые длительное время находились в плену на временно оккупированной территории Донбасса.

Это Сергей Иванчук, Юрий Евтушок, Иван Деев и Роман Фурсов.

Читайте: Освобожденных украинцев возвращают на родину

Больше подробностей в Офисе президента пообещали рассказать позже.

К слову, ранее российские СМИ сообщали, что Украина передала “ЛНР” 63 человека. Еще 9 отказались от обмена.

Украинские СМИ со своей стороны писали, что на территорию ОРДЛО в рамках обмена отказались переходить 22 человека.

Источник: Офис Президента

Фото: Офис Президента

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