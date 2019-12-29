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Факти / Україна

Обмін полоненими: Веніславський прокоментував видавання екс-беркутівців

Україна демонструє усьому світу цінність кожного громадянина, коли погоджується обмінювати злочинців на українських героїв.

Обмін полоненими: Веніславський прокоментував видавання екс-беркутівців

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський нагадав, що Україна вже не вперше обмінює злочинців-негідників на українських героїв.

Так, за повернення Надії Савченко довелося віддати РФ кадрових російських військових, які вбивали українців. А цього разу довелося обміняти екс-беркутівців.

– Обмінюючи злочинців-негідників на українських героїв, Україна демонструє всьому світу, що вона цінує кожного свого громадянина і надалі боротиметься за кожного українця, – сказав Веніславський.

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Представник президента додав, що після оголошення екс-беркутівцям вироку, вони б досить швидко змогли вийти на волю за законом Савченко.

За його словами, вимога Росії звільнити злочинців говорить про те, що вони виконували накази з Москви.

Нагадаємо, в рамках обміну полоненими Україні вдалося повернути на батьківщину 76 громадян.

Джерело: Федір Веніславський

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