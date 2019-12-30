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Факты / Украина

Кравцов уходит с поста главы Укрзализныци

Евгений Кравцов покидает кресло главы Укрзализныци в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе.

Кравцов уходит с поста главы Укрзализныци

Председатель правления АО Укрзализныця Евгений Кравцов обратился к Наблюдательному совету компании с просьбой прекратить контракт в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе.

– После рассмотрения моего обращения о прекращении контракта в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе на заседании Наблюдательного Совета уже в начале 2020 года, я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня, – цитируются слова Кравцова в новогоднем обращении на сайте Укрзализныци.

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Больше подробностей и комментариев глава Укрзализныци пообещал раскрыть после принятия всех формальных решений.

Как известно, главой Укрзализныци Кравцова назначили в январе 2019 года.

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