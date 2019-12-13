PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Укрзализныця введет скидки на раннее бронирование билетов

Укрзализныця разрабатывает систему скидок при раннем бронировании билетов на поезда Интерсити и Интерсити+.

Укрзализныця введет скидки на раннее бронирование билетов

Укрзализныця разрабатывает систему скидок при раннем бронировании билетов на поезда Интерсити и Интерсити+, а также на поезда дальнего следования: плацкарт, купе и люкс.

Об этом заявил член правления Укрзализныци Марчин Цилеевський.

– Мы хотим продавать билеты как на самолеты: с самой низкой ценой, если покупаешь заранее, и с самой высокой ценой непосредственно ближе к дате поездки. Это поможет нам расширить наши предложения и достичь большего числа клиентов, – сказал Цилеевський.

Читайте: Укрзализныця увеличит вдвое количество поездов Интерсити+

По его словам, система продажи билетов, которая работает сейчас, не учитывает потребности и платежеспособность многих людей.

К слову, Укрзализныця запустила дополнительные поезда к Новому году.

Источник: Цензор.НЕТ

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Потяг
Укрзализныця повысит зарплаты: когда и на сколько
Укрзалізниця
Цены на железнодорожные билеты вырастут в 2020 году на 22%
Укрзализныця назначила еще 13 поездов на Новый год
Укрзализныця назначила еще 13 поездов на Новый год
Укрзализныця назначила 7 дополнительных поездов на Новый год и Рождество
Укрзализныця назначила 7 дополнительных поездов на Новый год и Рождество
Львов-Берлин: поезд с пересадкой в Перемышле начнет курсировать ежедневно
Львов-Берлин: поезд с пересадкой в Перемышле начнет курсировать ежедневно
Укрзализныця запустила дополнительные поезда к Новому году (СПИСОК)
Укрзализныця запустила дополнительные поезда к Новому году (СПИСОК)
Бизнес призвал власть системно реформировать Укрзализныцю
Бизнес призвал власть системно реформировать Укрзализныцю
Куда поехать на поезде из Украины за границу: цены и направления
Куда поехать на поезде из Украины за границу: цены и направления
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка