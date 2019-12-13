Укрзализныця введет скидки на раннее бронирование билетов

Укрзализныця разрабатывает систему скидок при раннем бронировании билетов на поезда Интерсити и Интерсити+.

Укрзализныця разрабатывает систему скидок при раннем бронировании билетов на поезда Интерсити и Интерсити+, а также на поезда дальнего следования: плацкарт, купе и люкс.

Об этом заявил член правления Укрзализныци Марчин Цилеевський.

– Мы хотим продавать билеты как на самолеты: с самой низкой ценой, если покупаешь заранее, и с самой высокой ценой непосредственно ближе к дате поездки. Это поможет нам расширить наши предложения и достичь большего числа клиентов, – сказал Цилеевський.

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По его словам, система продажи билетов, которая работает сейчас, не учитывает потребности и платежеспособность многих людей.

К слову, Укрзализныця запустила дополнительные поезда к Новому году.

Источник: Цензор.НЕТ