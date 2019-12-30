Кравцов залишає посаду голови Укрзалізниці

Євген Кравцов залишає крісло глави Укрзалізниці у зв’язку з переходом на роботу в публічному державному секторі.

Голова правління АТ Укрзалізниця Євген Кравцов звернувся до Наглядової ради компанії з проханням припинити контракт у зв’язку з переходом на роботу в публічному державному секторі.

– Після розгляду мого звернення про припинення контракту в зв’язку з переходом на роботу в публічному державному секторі на засіданні Наглядової Ради вже на початку 2020 року, я впевнений, що залізнична родина залишиться близькою для мене, – цитуються слова Кравцова в новорічному зверненні на сайті Укрзалізниці.

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Більше подробиць і коментарів глава Укрзалізниці пообіцяв розкрити після ухвалення всіх формальних рішень.

Як відомо, главою Укрзалізниці Кравцова призначили у січні 2019 року.