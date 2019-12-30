В Вене закончились переговоры с Газпромом – Макогон

В Вене закончились переговоры Украины и России о транзите газа после 1 января 2020 года.

Председатель ООО Оператор газотранспортной системы Украины Сергей Макогон сообщил, что украинская и российская стороны закончили переговоры о транзите газа после 1 января 2020 года, которые проходили в Вене и длились четыре дня.

– Обещаю на все ответить, но сейчас просто физически нет времени. Сегодня в 5.28 закончили практически круглосуточный 4-х дневный переговорный марафон с Газпромом в Вене, – написал он.

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Макогон также сообщил, что сейчас отправился в Брюссель для решения другой важной задачи – своевременного подписания межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream на основании европейских правил.

Напомним, 29 декабря министр юстиции Украины Денис Малюска опубликовав фото подписания документов, связанных с транзитом российского газа. Он подчеркнул, что подписание соглашения еще не закончено.