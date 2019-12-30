У Відні закінчилися переговори з Газпромом – Макогон

У Відні закінчилися переговори України і Росії щодо транзиту газу після 1 січня 2020 року.

Голова ТОВ Оператор газотранспортної системи України Сергій Макогон повідомив, що українська і російська сторони завершили переговори щодо транзиту газу після 1 січня 2020 року, які проходили у Відні і тривали чотири дні.

– Обіцяю на все відповісти, але зараз просто фізично немає часу. Сьогодні о 5.28 закінчили практично цілодобовий 4-х денний переговорний марафон з Газпромом у Відні, – написав він.

Читайте: Ще одна перемога: Зеленський про виплату Газпромом $2,9 млрд Україні

Макогон також повідомив, що зараз вирушив до Брюсселя для вирішення іншої важливої задачі – своєчасного підписання міжоператорського угоди зі словацьким оператором ГТС Eustream на підставі європейських правил.

Нагадаємо, 29 грудня міністр юстиції України Денис Малюска опублікувавши фото підписання документів, пов’язаних з транзитом російського газу. Він підкреслив, що підписання угоди ще не закінчено.