PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У Відні закінчилися переговори з Газпромом – Макогон

У Відні закінчилися переговори України і Росії щодо транзиту газу після 1 січня 2020 року.

У Відні закінчилися переговори з Газпромом – Макогон

Голова ТОВ Оператор газотранспортної системи України Сергій Макогон повідомив, що українська і російська сторони завершили переговори щодо транзиту газу після 1 січня 2020 року, які проходили у Відні і тривали чотири дні.

– Обіцяю на все відповісти, але зараз просто фізично немає часу. Сьогодні о 5.28 закінчили практично цілодобовий 4-х денний переговорний марафон з Газпромом у Відні, – написав він.

Читайте: Ще одна перемога: Зеленський про виплату Газпромом $2,9 млрд Україні

Макогон також повідомив, що зараз вирушив до Брюсселя для вирішення іншої важливої задачі – своєчасного підписання міжоператорського угоди зі словацьким оператором ГТС Eustream на підставі європейських правил.

Нагадаємо, 29 грудня міністр юстиції України Денис Малюска опублікувавши фото підписання документів, пов’язаних з транзитом російського газу. Він підкреслив, що підписання угоди ще не закінчено.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Відні почали підписання угоди з Газпромом
У Відні почали підписання угоди з Газпромом
Кабмін схвалив підписання мирової угоди з Газпромом
Кабмін схвалив підписання мирової угоди з Газпромом
володимир зеленський
Ще одна перемога: Зеленський про виплату Газпромом $2,9 млрд Україні
Газпром виплатив Україні $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу
Газпром виплатив Україні $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу
Газові переговори тривають, дайте нам день-два – Гончарук
Газові переговори тривають, дайте нам день-два – Гончарук
Юрій Вітренко
У Відні Нафтогаз та Газпром узгоджують новий контракт
Кабмін провів екстрене засідання щодо газу
Кабмін провів екстрене засідання щодо газу
Андрей Герус
Кредити та інвестиції: куди направлять $3 млрд російського Газпрому
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка