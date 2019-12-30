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Факты / Мир / Россия

Украина подписала мировое соглашение с Газпромом по штрафу АМКУ на $7,4 млрд

Украина и Газпром подписали мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу в деле об обязательствах Газпрома оплатить около $7,4 млрд по штрафу Антимонопольного комитета Украины.

газпром

Заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина заявил, что Украина и Газпром подписали мировое соглашение в деле об обязательствах Газпрома оплатить около $7,4 млрд по штрафу Антимонопольного комитета Украины.

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– Украина и Газпром подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подробности соглашения я раскрывать не могу, поскольку оно конфиденциальное, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировые соглашения в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна была бы оплачивать инвестору какую-либо компенсацию, – говорится в сообщении.

По его словам, подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между Нафтогазом и Газпромом.

Он опубликовал фото подписей сторон.

Напомним, 29 декабря министр юстиции Украины Денис Малюска опубликовав фото подписания документов, связанных с транзитом российского газа. Он подчеркнул, что подписание соглашения еще не закончено.

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