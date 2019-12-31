Поздравление с Новым годом: Зеленский обратился к украинцам на крымскотатарском

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего новогоднего поздравления обратился к украинцам на крымсктатарском языке.

Президент Владимир Зеленский традиционно за несколько минут до Нового года обратился к гражданам Украины.

Во время своего поздравления глава государства старался не обделить вниманием всех жителей нашей многонациональной страны, в частности и крымских татар, обратившись к ним на родном языке.

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– Житель Франковска, который защищает свой родной язык? Уроженец Гурзуфа, который хранит свой родной язык? Житель Берегова, который хранит свой родной язык? Или житель Краматорска, который говорит на родном языке? Тот, кто выучил украинский. Потому нормально знать государственный язык. Тот, кто не хочет этого делать. Кто я? – заявил президент.

Ранее Факты ICTV публиковали полное поздравление с Новым годом президента Украины Владимира Зеленского.