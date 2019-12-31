Привітання з Новим роком: Зеленський звернувся до українців кримськотатарською

Президент України Володимир Зеленський під час свого новорічного привітання звернувся до українців кримськотатарською мовою.

Президент Володимир Зеленський традиційно за кілька хвилин до Нового року звернувся до громадян України.

Під час свого привітання очільник держави намагався не обділити увагою всіх жителів нашої багатонаціональної країни, зокрема і кримських татар, звернувшись до них рідною мовою.

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– Житель Франківська, який захищає свою рідну мову? Уродженець Гурзуфа, який береже свою рідну мову? Житель Берегова, який береже свою рідну мову? Чи мешканець Краматорська, який говорить на рідні мові? Той, хто вивчив українську. Бо нормально знати державну мову. Чи той, хто не хоче цього робити. Хто я? – зазначив президент.

Раніше Факти ICTV публікували повне привітання з Новим роком президента України Володимира Зеленського.