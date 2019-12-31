Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поздравил соотечественников с новогодними праздниками.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством Христовым.

– Уважаемые украинцы, 2019 год был определяющим для нашего государства. Вместе с вами мы полностью перезагрузили систему власти, приведя новых, эффективных и, главное, ответственных политиков. Я хочу, чтобы в 2020 году в каждом регионе, в каждом городе, в каждой семье вы действительно почувствовали положительные изменения от нашей работы, – отметил Разумков.

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Также он пожелал здоровья, уюта, мира в домах, чтобы всегда там раздавался детский смех, а родные были рядом.

Ранее Факты ICTV писали, что 10 отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ обнародовала ролик с новогодними поздравлениями, записанный в районе выполнения боевых задач в Донецкой области.