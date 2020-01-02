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Факты / Украина

Кулеба назвал условия для выплаты пенсий в ОРДЛО

Выплаты пенсий в ОРДЛО начнутся только в результате деоккупации.

Кулеба назвал условия для выплаты пенсий в ОРДЛО

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос выплаты пенсий в ОРДЛО может быть решен только в контексте их деоккупации.

– Для ЕС выплата пенсий на оккупированной территории – это правозащитный вопрос, это очень важный нюанс. Они не могут не настаивать на том, что это нужно делать, но они так же понимают, что одно дело хотеть что-то сделать, а другое – это иметь техническую возможность и возможность в плане безопасности.

Сейчас, в нынешней реальности, таких возможностей нет, – рассказал Кулеба.

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Он добавил, что сейчас жители ОРДЛО могут получить пенсии на подконтрольной Украине территории.

– Поэтому решение этой проблемы непосредственно завязано на процес деоккупации. Будет там Пенсионный фонд, будут работать платежные системы – можно будет двигаться дальше, – отметил Кулеба.

Ранее Факты ICTV писали, что в Министерстве иностранных дел Украины рассматривают возможность открытия железнодорожного контрольного пункта въезда-выезда на линии соприкосновения с временно оккупированными территориями Донбасса.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: УНИАН

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