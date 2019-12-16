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Факты / Украина

В МИД рассматривают возможность восстановления ж/д сообщения с ОРДЛО

В Министерстве иностранных дел Украины рассматривают возможность открытия железнодорожного контрольного пункта въезда-выезда на линии соприкосновения с временно оккупированными территориями Донбасса.

Потяг

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не исключает восстановления пассажирских и грузовых перевозок с ОРДЛО.

– Я не исключаю ни пассажирского, ни грузового сообщения. У нас очень много работы, которую нужно сделать, чтобы восстановить это сообщение. Безусловно, если есть инфраструктура, здесь несложно посчитать, где есть автомобильные дороги, где есть железнодорожные пути, и где вообще возможен переход людей. Но не только. Есть определенные участки, которые не связаны непосредственно с переходами, – сказал он.

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По словам министра, на встрече в нормандском формате лидеры стран высказали пожелание, чтобы на протяжении 30 дней были определены новые возможные КПВВ.

Пристайко рассказал, что очевидным местом для открытия нового КПВВ является Золотое, где он уже построен.

Напомним, Пристайко заявил, что до конца 2019 года должны состояться три важных события относительно урегулирования конфликта на Донбассе, которые позволят понять, можно ли рассчитывать на прогресс в данном вопросе. Одним из таких событий должно стать устойчивое и всеобъемлющее прекращение огня.

Источник: УНИАН

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